Почеттино заявил, что с помощью Трампа сборная США будет иметь шансы одержать победу на чемпионате мира

Главный тренер национальной сборной США Маурисио Почеттино дал комментарий относительно возможной победы его команды на чемпионате мира 2026 года.

"Я видел, как Джанни Инфантино во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме сказал, что США может выиграть чемпионат мира. Возможно, ему стоило бы спросить об этом меня напрямую. Я не верю, что Инфантино может назвать хотя бы три-четыре фамилии наших игроков.

Что я бы сказал Трампу, если бы он меня спросил то же самое? Господин президент, с вашей помощью и поддержкой от болельщиков, все возможно", — добавил Почеттино.