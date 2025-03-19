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Почеттино заявил, что с помощью Трампа сборная США будет иметь шансы одержать победу на чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA

Мундиаль состоится следующим летом

Почеттино заявил, что с помощью Трампа сборная США будет иметь шансы одержать победу на чемпионате мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной США Маурисио Почеттино дал комментарий относительно возможной победы его команды на чемпионате мира 2026 года.

"Я видел, как Джанни Инфантино во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме сказал, что США может выиграть чемпионат мира. Возможно, ему стоило бы спросить об этом меня напрямую. Я не верю, что Инфантино может назвать хотя бы три-четыре фамилии наших игроков.

Что я бы сказал Трампу, если бы он меня спросил то же самое? Господин президент, с вашей помощью и поддержкой от болельщиков, все возможно", — добавил Почеттино.

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Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в период 11-го июня по 19-е июля. В турнире, который будет проходить в США, Канаде и Мексике, впервые в истории соревнований примут участие 48 национальных сборных.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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