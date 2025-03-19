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Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы
Об этом сообщила сборная Аргентины в Х
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Лаутаро Мартинес не сможет помочь сборной Аргентины из-за травмы.
Тренерский штаб Лионеля Скалони решил не рисковать здоровьем игрока и исключил его из заявки на матчи.
"Нападающий Лаутаро Мартинес останется вне состава на мартовские матчи из-за травмы левого подколенного сухожилия", - сообщает официальный аккаунт сборной Аргентины.
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Источник:AFA Seleccion
Опубликовал: Екатерина Власова
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