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Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы

Чемпионат мира FIFA

Об этом сообщила сборная Аргентины в Х

Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Лаутаро Мартинес не сможет помочь сборной Аргентины из-за травмы.

Тренерский штаб Лионеля Скалони решил не рисковать здоровьем игрока и исключил его из заявки на матчи.

"Нападающий Лаутаро Мартинес останется вне состава на мартовские матчи из-за травмы левого подколенного сухожилия", - сообщает официальный аккаунт сборной Аргентины.

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Аргентина Лаутаро Мартинес Лионель Скалони
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Источник:
AFA Seleccion
Опубликовал: Екатерина Власова
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