Англия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Первая игра Томаса Тухеля у руля сборной Англии состоится на заполненном "Уэмбли" в матче отбора к чемпионату мира против Албании. Ждать дебют 51-летнего немецкого специалиста на уровне национальных команд осталось недолго, но все ли у него получится сразу? Увидим в эту пятницу.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в эту пятницу, 21-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.