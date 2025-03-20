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Англия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Англия - Албания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Англия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото: England twitter/ Автор - Дан Балашов

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Первая игра Томаса Тухеля у руля сборной Англии состоится на заполненном "Уэмбли" в матче отбора к чемпионату мира против Албании. Ждать дебют 51-летнего немецкого специалиста на уровне национальных команд осталось недолго, но все ли у него получится сразу? Увидим в эту пятницу.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в эту пятницу, 21-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Англія - Албанія
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Англия Албания Где смотреть футбол Чемпионат мира 2026
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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