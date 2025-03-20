Польша - Литва. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампании к чемпионату мира 2026.

Стартуют в отборе, в частности, Польша и Литва. Две дружественные к Украине страны сойдут в, как ожидается, неравном противостоянии. Польша – большой фаворит матча, но в футболе бывают сюрпризы.

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Матч первого тура группы G квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 2 (медиасервис MEGOGO).

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