Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша - Литва. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Польша - Литва: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампании к чемпионату мира 2026.
Стартуют в отборе, в частности, Польша и Литва. Две дружественные к Украине страны сойдут в, как ожидается, неравном противостоянии. Польша – большой фаворит матча, но в футболе бывают сюрпризы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч первого тура группы G квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 2 (медиасервис MEGOGO).
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта
- "Я был в курсе всего", - Лукаку перед матчем с Украиной рассказал о скандале с Куртуа
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех