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Мальта - Финляндия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Мальта - Финляндия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: palloliitto.fi
Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.
Стартуют в отборе, в частности, Мальта и Финляндия. Разница в классе между этими сборными весомая, но сенсации порой случаются.
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Матч первого тура группы G квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 7 (медиасервис MEGOGO).
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>
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