Мальта - Финляндия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.

Стартуют в отборе, в частности, Мальта и Финляндия. Разница в классе между этими сборными весомая, но сенсации порой случаются.

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Матч первого тура группы G квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 7 (медиасервис MEGOGO).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мальта - Фінляндія Смотреть трансляцию

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