Андорра - Латвия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.

Стартуют в отборе, в частности, Андорра и Латвия. Не самый громкий по вывеске матч, но в таких играх часто бывают сюрпризы и эмоции.

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Матч первого тура группы K квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 8 (медиасервис MEGOGO).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Андорра - Латвія Смотреть трансляцию

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