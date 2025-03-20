Кипр - Сан-Марино. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.

Стартуют в отборе, в частности, Кипр и Сан-Марино. Можно ли ожидать разгрома в этой паре? Есть яркий фаворит, однако хватит ли Кипру мастерства легко взять три очка?

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Матч первого тура группы K квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 19:00. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 3 (медиасервис MEGOGO).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кіпр - Сан-Марино Смотреть трансляцию

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