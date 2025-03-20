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Бригада арбитров из Украины будет работать на матче квалификации к ЧМ-2026
Об этом говорится на сайте УЕФА
Фото: ФК Динамо Київ
Бригада арбитров из Украины будет обслуживать один из матчей квалификации к ЧМ-2026.
На официальном сайте УЕФА появилась информация о назначении Николая Балакина главным рефери встречи между национальными сборными Лихтенштейна и Северной Македонии в группе J европейской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Вместе с 36-летним украинцем будут работать его ассистенты Виктор Матяш и Александр Беркут. Денис Шурман будет четвертым арбитром, а помощниками арбитра на ВАР будут Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.
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Добавим, что этот поединок состоится в эту субботу, 22-го марта. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.
Что интересно, Николай Балакин уже работал на матче между этими сборными во время квалификации на ЧМ-2022. Тогда национальная команда Северной Македонии разгромила дома Лихтенштейн со счетом 5:0. Украинец показал шесть желтых карточек.
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