Определился первый участник ЧМ-2026

Определился первый участник чемпионата мира 2026 года, который прошел квалификацию.

Национальная сборная Японии стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Заметим, что кроме японцев участие в соревнованиях также примут страны-хозяева: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.

Сборная Японии обыграла Бахрейн со счетом 2:0 в предпоследнем туре третьего этапа азиатской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом "самураи" набрали 19 очков после семи матчей в группе C и забронировали себе место на мундиале, который состоится уже следующим летом.

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Подчеркнем, что Япония участвовала в каждом из последних восьми мундиалей. А в 2002 году они, совместно с Южной Кореей, принимали чемпионат мира. Именно тогда "синие самураи" впервые в своей истории дошли до 1/8 финала соревнований.