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Определился первый участник ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

К хозяевам турнира присоединяется сборная, которая прошла квалификацию

Определился первый участник ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определился первый участник чемпионата мира 2026 года, который прошел квалификацию.

Национальная сборная Японии стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Заметим, что кроме японцев участие в соревнованиях также примут страны-хозяева: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.

Сборная Японии обыграла Бахрейн со счетом 2:0 в предпоследнем туре третьего этапа азиатской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом "самураи" набрали 19 очков после семи матчей в группе C и забронировали себе место на мундиале, который состоится уже следующим летом.

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Подчеркнем, что Япония участвовала в каждом из последних восьми мундиалей. А в 2002 году они, совместно с Южной Кореей, принимали чемпионат мира. Именно тогда "синие самураи" впервые в своей истории дошли до 1/8 финала соревнований.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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