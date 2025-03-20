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Определился первый участник ЧМ-2026
К хозяевам турнира присоединяется сборная, которая прошла квалификацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определился первый участник чемпионата мира 2026 года, который прошел квалификацию.
Национальная сборная Японии стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Заметим, что кроме японцев участие в соревнованиях также примут страны-хозяева: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
Сборная Японии обыграла Бахрейн со счетом 2:0 в предпоследнем туре третьего этапа азиатской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом "самураи" набрали 19 очков после семи матчей в группе C и забронировали себе место на мундиале, который состоится уже следующим летом.
＼????本戦出場決定????／— サッカー日本代表 ???????? (@jfa_samuraiblue) March 20, 2025
2026年。
世界に挑む #SAMURAIBLUE へ#最高の景色を で応援メッセージを届けよう！
私たちの想いが、選手たちの力になる。
さぁ、ともにいこう。#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/n9rCK4vM7A
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Подчеркнем, что Япония участвовала в каждом из последних восьми мундиалей. А в 2002 году они, совместно с Южной Кореей, принимали чемпионат мира. Именно тогда "синие самураи" впервые в своей истории дошли до 1/8 финала соревнований.
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