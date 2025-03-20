Эвра обвинил ФИФА в том, что они подарили Месси победу на чемпионате мира в Катаре

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции Патрис Эвра обвинил ФИФА в том, что они "подарили" Месси победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Я считаю, что существует серьезное неуважение в отношении Дидье Дешама, когда люди начинают говорить о том, кто станет следующим тренером сборной Франции, пока он выполняет свою работу. Не думаю, что это будет мешать команде, но им нужно готовиться к следующему мундиалю. Игроки должны сосредоточиться на настоящем, поэтому мы не можем говорить о Зидане в каждом интервью. Разве мы не избалованные дети? Кому-то может не нравиться, что практически в каждом турнире мы доходим до полуфинала или финала крупного турнира? Вам больше нравится, чтобы мы выигрывали трофеи или играли в красивый футбол?"

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"Существует теория, что ФИФА подарила Лионелю Месси победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Аргентина обыграла Францию по пенальти в финале соревнований, да. Мы не выигрывали ни один крупный турнир с 2018 года, однако мы все знаем, что в том году они отдали Чемпионат мира Месси. Это все уже было написано. Даже французы хотели, чтобы Месси его выиграл", — приводит слова Эвра издание RMC Sport.

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Напомним, что основное время в финале чемпионата мира 2022 года закончилось со счетом 2:2, а в дополнительное время сборные Аргентины и Франции забили еще по одному голу. В серии пенальти "альбиселесте" оказались сильнее — 4:2.