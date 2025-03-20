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Бразилия - Колумбия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Бразилия - Колумбия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
В ночь с 20 на 21 марта состоится матч между сборными Бразилии и Колумбии. Команды между собой сыграют в рамках 13-го тура квалификации на Чемпионат мира 2026 года.
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Поединок состоится в 02:45 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 1.
Бразилия - КолумбияСмотреть трансляцию
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