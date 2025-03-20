Бразилия - Колумбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира, где между собой сыграют сборные Бразилии и Колумбии.

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Начало игры - в 02:45 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.