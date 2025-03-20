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Бразилия - Колумбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Бразилия - Колумбия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.25 ⋊ Чемпионат мира, отбор на UA-Футбол
Фото: Колумбія
В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира, где между собой сыграют сборные Бразилии и Колумбии.
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Начало игры - в 02:45 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Бразилия - КолумбияСмотреть трансляцию
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