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Перу - Боливия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Перу - Боливия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В Южной Америке продолжаются матчи отбора на ЧМ-2026, в рамках одного из них в ночь с 20 на 21 марта Перу примет Боливию.
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Перуанцы – аутсайдеры отбора, а вот боливийцы еще могут побороться за путевку на ЧМ. Но при этом играть в Перу непросто любому сопернику.
Поединок состоится в 02:45 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 2.
Перу - БоливияСмотреть трансляцию
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