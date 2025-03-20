Перу - Боливия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В Южной Америке продолжаются матчи отбора на ЧМ-2026, в рамках одного из них в ночь с 20 на 21 марта Перу примет Боливию.

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Перуанцы – аутсайдеры отбора, а вот боливийцы еще могут побороться за путевку на ЧМ. Но при этом играть в Перу непросто любому сопернику.

Поединок состоится в 02:45 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 2.