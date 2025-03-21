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Африка, квалификация. Мозамбик, Габон, Бенин и Кабо-Верде продолжают бороться за выход на Мундиаль

Чемпионат мира FIFA

Состоялся ряд матчей отборочного цикла

Африка, квалификация. Мозамбик, Габон, Бенин и Кабо-Верде продолжают бороться за выход на Мундиаль

Фото - Africa Soccer

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В группе А Сьерра-Леоне вышла на 2 место, обыграв прямого конкурента – Гвинея-Бисау (3:1). В группе С Бенин возглавил таблицу, хотя не смог победить аутсайдера – Зимбабве (2:2).

В группе D Кабо-Верде продолжает удерживать лидерство, одолев Маврикий (1:0). Камерун занимает вторую строчку и снова теряет очки – на этот раз с командой Эсватини (0:0). Эта ничья выгодна конкурентам Ливии и Анголе, которые в очной встрече не определили сильнейшего (1:1).

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Габон возглавил группу F после разгрома Сейшельских островов (3:0), а Мозамбик закрепляется на первой строчке группы G, разобравшись с Угандой (3:1). Намибия одолевает Малави (1:0) и продолжает занимать второе место в группе Н. Мадагаскар громит Центральную Африку (4:1) и лидирует в группе I. Мали уверенно побеждает Коморские острова (3:0) и возвращается в борьбу за путевку на ЧМ, хотя находится только на 4-й позиции.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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