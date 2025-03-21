Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Африка, квалификация. Мозамбик, Габон, Бенин и Кабо-Верде продолжают бороться за выход на Мундиаль
Состоялся ряд матчей отборочного цикла
Фото - Africa Soccer
В группе А Сьерра-Леоне вышла на 2 место, обыграв прямого конкурента – Гвинея-Бисау (3:1). В группе С Бенин возглавил таблицу, хотя не смог победить аутсайдера – Зимбабве (2:2).
В группе D Кабо-Верде продолжает удерживать лидерство, одолев Маврикий (1:0). Камерун занимает вторую строчку и снова теряет очки – на этот раз с командой Эсватини (0:0). Эта ничья выгодна конкурентам Ливии и Анголе, которые в очной встрече не определили сильнейшего (1:1).
Габон возглавил группу F после разгрома Сейшельских островов (3:0), а Мозамбик закрепляется на первой строчке группы G, разобравшись с Угандой (3:1). Намибия одолевает Малави (1:0) и продолжает занимать второе место в группе Н. Мадагаскар громит Центральную Африку (4:1) и лидирует в группе I. Мали уверенно побеждает Коморские острова (3:0) и возвращается в борьбу за путевку на ЧМ, хотя находится только на 4-й позиции.
Популярное сейчас
- Лига наций. Украина – Бельгия 3:1. Невероятный камбек команды Реброва
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Эвра обвинил ФИФА в том, что они подарили Месси победу на чемпионате мира в Катаре
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом