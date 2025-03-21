Селесао одержали победу на последних минутах. Бразилия - Колумбия 2:1. Обзор матча

В матче 13-го тура квалификационной группы отбора в Южной Америке к чемпионату мира 2026 года между собой сыграли сборные Бразилии и Колумбии. Эта встреча была крайне важной для обеих команд, ведь влияла на их положение в турнирной таблице.

Подопечные Доривала Жуниора открыли счет в этом матче. Уже на 6-й минуте Рафинья отметился забитым мячом с пенальти. В конце первого тайма колумбийцами удалось сравнять счет — на 41-й минуте Луис Диас огорчил своего партнера по команде в "Ливерпуле" Алиссона, которому в конце концов не удалось доиграть матч до конца из-за травмы. А в первой половине игры в составе сборной Бразилии повреждение также получил Жерсон.

Во втором тайме хозяева доминировали, но долго не могли найти ключ от обороны сборной Колумбии. Драматическая развязка на последних минутах компенсированного арибтром времени подняла на ноги трибуны "Национального стадиона". На девятой добавленной минуте победу бразильцам принес Винисиус Жуниор, который после ассиста от Рафиньи забил великолепным дальним ударом из-за пределов штрафной площади — 2:1.

Квалификация к ЧМ-2026. Южная Америка. 13-й тур

Бразилиа. "Национальный стадион имени Мане Гарринчи"

Бразилия — Колумбия 2:1

Голы: Рафинья (6, пен.), Винисиус Жуниор (90+9) — Диас (41)

Видеообзор матча:

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Напомним, что свой следующий матч сборная Бразилии проведет 26-го марта против Аргентины.