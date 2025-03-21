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Англия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Англия - Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Долгожданный дебют Томаса Тухеля у руля сборной Англии состоится на заполненном "Уэмбли" в матче против Албании в первом туре группы "K" в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. В эту пятницу мы узнаем, удастся ли 51-летнему немецкому специалисту удачно начать свою карьеру на уровне национальных команд.
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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 1-й тур
21 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"
Англия — Албания
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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