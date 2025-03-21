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Андорра - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Андорра - Латвия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: збірна Андорри
Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие полным ходом начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026 года.
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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 1-й тур
21 марта. 21:45. Андорра-ла-Велья. "Эстади Насьональ"
Андорра — Латвия
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Андорра - ЛатвіяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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