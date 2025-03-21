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Андорра - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Андорра - Латвия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Андорра - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото: збірна Андорри

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Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие полным ходом начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026 года.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 1-й тур
21 марта. 21:45. Андорра-ла-Велья. "Эстади Насьональ"
Андорра — Латвия
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Трансляція матчу Андорра - Латвія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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