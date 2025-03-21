Мальта – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Мальта и Финляндия стартуют в отборе к Чемпионату мира 2026. Разница в классе между этими сборными весомая, но сенсации порой случаются.

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Матч первого тура группы G квалификации ЧМ-2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мальта – Фінляндія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.