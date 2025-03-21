Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальта – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Мальта – Финляндия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - palloliitto.fi
Мальта и Финляндия стартуют в отборе к Чемпионату мира 2026. Разница в классе между этими сборными весомая, но сенсации порой случаются.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч первого тура группы G квалификации ЧМ-2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии
- Лига наций. Украина – Бельгия 3:1. Невероятный камбек команды Реброва
- Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО