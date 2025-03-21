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Польша – Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Польша – Литва: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польша и Литва стартуют в отборе к Чемпионату мира 2026. Две дружественные Украине страны сойдутся в, как ожидается, неравном противостоянии. Польша – большой фаворит матча, но в футболе бывают сюрпризы.
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Матч первого тура группы G квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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