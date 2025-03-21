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Румыния - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Румыния - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, национальные команды Румынии и Боснии и Герцеговины начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026 года.
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Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 1-й тур
21 марта. 21:45. Бухарест. "Национальный стадион"
Румыния — Босния и Герцеговина
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Румунія - Боснія і ГерцеговинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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