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Уэльс – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Уэльс – Казахстан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Уэльс – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уэльс и Казахстан стартуют в отборе к Чемпионату мира 2026. Первый матч команды проведут в Кардиффе.

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Матч первого тура группы J квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Уельс – Казахстан
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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