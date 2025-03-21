  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Кипр - Сан-Марино: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.

Favbet
1.21
6.40
13.50
Узнать больше

Стартуют в отборе, в частности, Кипр и Сан-Марино. Можно ли ожидать разгрома в этой паре? Есть яркий фаворит, однако хватит ли Кипру мастерства легко взять три очка?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч первого тура группы K квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 19:00. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 3 (медиасервис MEGOGO).

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Кіпр - Сан-Марино
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Уэльс – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Румыния - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Польша – Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Кипр Сан-Марино смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости