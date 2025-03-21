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Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Кипр - Сан-Марино: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.
Стартуют в отборе, в частности, Кипр и Сан-Марино. Можно ли ожидать разгрома в этой паре? Есть яркий фаворит, однако хватит ли Кипру мастерства легко взять три очка?
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Матч первого тура группы K квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 19:00. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 3 (медиасервис MEGOGO).
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>
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