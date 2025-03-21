Израиль - Эстония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Израиль сыграет с Эстонией в отборе к чемпионату мира-2026. Игра пройдет на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.

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Поединок первого тура группы I квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ізраїль - Естонія Смотреть трансляцию