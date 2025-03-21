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Израиль - Эстония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Израиль - Эстония: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Израиль сыграет с Эстонией в отборе к чемпионату мира-2026. Игра пройдет на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.
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Поединок первого тура группы I квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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