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Израиль - Эстония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Израиль - Эстония: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Израиль - Эстония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Израиль сыграет с Эстонией в отборе к чемпионату мира-2026. Игра пройдет на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.

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Поединок первого тура группы I квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Ізраїль - Естонія
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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