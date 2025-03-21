Молдова - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Интересный матч состоится в рамках первого тура отбора к ЧМ-2026 в группе І европейского сегмента квалификации. Молдова, которая понемногу прогрессирует, будет принимать Норвегию, которая, несмотря на наличие звезд в составе, все никак не выстрелит.

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Матч квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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