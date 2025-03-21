Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молдова - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Молдова - Норвегия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол "
Интересный матч состоится в рамках первого тура отбора к ЧМ-2026 в группе І европейского сегмента квалификации. Молдова, которая понемногу прогрессирует, будет принимать Норвегию, которая, несмотря на наличие звезд в составе, все никак не выстрелит.
Остановит ли Владислав Бабогло Эрлинга Холанда и компанию?
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО