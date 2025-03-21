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Молдова - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Молдова - Норвегия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол "

Молдова - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

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Интересный матч состоится в рамках первого тура отбора к ЧМ-2026 в группе І европейского сегмента квалификации. Молдова, которая понемногу прогрессирует, будет принимать Норвегию, которая, несмотря на наличие звезд в составе, все никак не выстрелит.

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Матч квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Молдова - Норвегія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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