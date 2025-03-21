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Черногория - Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Черногория - Гибралтар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол "
фото - fscg.me
Борьба двух футбольных карликов с довольно ярко выраженным фаворитом, которым является Черногория. Но так ли легко сдастся Гибралтар?
Матч квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Чорногорія - ГібралтарСмотреть трансляцию
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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