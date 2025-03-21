Черногория - Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Борьба двух футбольных карликов с довольно ярко выраженным фаворитом, которым является Черногория. Но так ли легко сдастся Гибралтар?

Матч квалификации ЧМ-2026 состоится в субботу, 22-го марта, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чорногорія - Гібралтар Смотреть трансляцию

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