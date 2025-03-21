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Чехия - Фаррерские острова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Чехия - Фаррерские острова: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Европейская квалификация к чемпионату мира 2026 года только набирает обороты. В субботу национальная сборная Чехии будет принимать дома команду с Фарерских островов. Хозяевам повезло с соперниками. Пока не определился пятый участник, чехи выглядят очень достойно и обязаны выходить из группы, где еще есть Черногория и Гибралтар.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в эту субботу, 22-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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