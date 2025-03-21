Чехия - Фаррерские острова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Европейская квалификация к чемпионату мира 2026 года только набирает обороты. В субботу национальная сборная Чехии будет принимать дома команду с Фарерских островов. Хозяевам повезло с соперниками. Пока не определился пятый участник, чехи выглядят очень достойно и обязаны выходить из группы, где еще есть Черногория и Гибралтар.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в эту субботу, 22-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чехія - Фарерські острови Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.