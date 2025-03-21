Эквадор - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сегодня, 21 марта, начнется матч между сборными Эквадора и Венесуэлы. Команды между собой сыграют в рамках 13-го тура квалификации на Чемпионат мира 2026 года.

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Поединок состоится в 23:00 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 4.