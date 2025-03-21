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Эквадор - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Эквадор - Венесуэла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Сегодня, 21 марта, начнется матч между сборными Эквадора и Венесуэлы. Команды между собой сыграют в рамках 13-го тура квалификации на Чемпионат мира 2026 года.
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Поединок состоится в 23:00 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 4.
Эквадор - ВенесуэлаСмотреть трансляцию
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