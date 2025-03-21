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Эквадор - Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Эквадор - Венесуэла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Эквадор - Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 марта между собой в рамках 13-го тура квалификации на Чемпионат мира 2026 года сыграют сборные Эквадора и Венесуэлы.

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Поединок состоится в 23:00 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 4.

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Эквадор - Венесуэла
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