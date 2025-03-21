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Алиссон исключен из сборной Бразилии из-за подозрения на сотрясение мозга

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Алиссон исключен из сборной Бразилии из-за подозрения на сотрясение мозга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь сборной Бразилии Алиссон получил серьезную травму головы во время поединка против Колумбии.

Несмотря на то, что игрок чувствует себя хорошо и не имеет никаких клинических жалоб, но он должен придерживаться протокола ФИФА по сотрясению мозга. Согласно правилам, Алиссон сможет вернуться на поле только через шесть дней.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что Алиссон вскоре пройдет МРТ и когнитивные тесты.

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Источник:
ge.globo
Опубликовал: Екатерина Власова
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