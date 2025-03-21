Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алиссон исключен из сборной Бразилии из-за подозрения на сотрясение мозга
Плохие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Бразилии Алиссон получил серьезную травму головы во время поединка против Колумбии.
Несмотря на то, что игрок чувствует себя хорошо и не имеет никаких клинических жалоб, но он должен придерживаться протокола ФИФА по сотрясению мозга. Согласно правилам, Алиссон сможет вернуться на поле только через шесть дней.
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что Алиссон вскоре пройдет МРТ и когнитивные тесты.
Читайте такжеКлуб Роналду заинтересовался Алисоном
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ge.globo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Звездная легенда посетила матч между Украиной и Бельгией в Мурсии
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Определился первый участник ЧМ-2026
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн