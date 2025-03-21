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Отбор на ЧМ-2026 в Европе начался. Кипр не без проблем обыграл Сан-Марино

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Кипр долго мучился с соперником

Отбор на ЧМ-2026 в Европе начался. Кипр не без проблем обыграл Сан-Марино

instagram.com/cyprusfa_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Европе стартовали матчи отбора к ЧМ-2026 и в пятницу, 21 марта, в группе H Кипр принимал Сан-Марино.

Киприоты имели большое преимущество, но долго не могли забить – первый тайм так и закончился вничью 0:0.

И неизвестно, чем бы все закончилось, однако после перерыва голкипер и защитник гостей "привезли" сами себе, и после несогласованных действий Питтас таки открыл счет.

Ну а в концовке матча Какулис закрыл игру, забив второй гол.

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2:0 – непростая победа киприотов. Отметим, что в группе также Австрия, Румыния и Босния и Герцеговина.

Кипр – Сан-Марино 2:0

Голы: Питтас (55), Какулис (86)

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Кипр Сан-Марино
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