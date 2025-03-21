Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на ЧМ-2026 в Европе начался. Кипр не без проблем обыграл Сан-Марино
Кипр долго мучился с соперником
instagram.com/cyprusfa_official
В Европе стартовали матчи отбора к
Киприоты имели большое преимущество, но долго не могли забить – первый тайм так и закончился вничью 0:0.
И неизвестно, чем бы все закончилось, однако после перерыва голкипер и защитник гостей "привезли" сами себе, и после несогласованных действий Питтас таки открыл счет.
Ну а в концовке матча Какулис закрыл игру, забив второй гол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
2:0 – непростая победа киприотов. Отметим, что в группе также Австрия, Румыния и Босния и Герцеговина.
Кипр – Сан-Марино 2:0
Голы: Питтас (55), Какулис (86)
Популярное сейчас
- Леоненко: Не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает
- Звездная легенда посетила матч между Украиной и Бельгией в Мурсии
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Гол потенциального новичка Динамо. Перу - Боливия 3:1. Видеообзор матча
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО