Отбор на ЧМ-2026. Англия - Албания 2:0. Тухель дебютирует во главе Трех львов с победы

Путь сборной Англии на чемпионат мира 2026 года был начат сегодня на "Уэмбли". Дебют Майлза Льюиса-Скелли из "Арсенала" и Дэна Берна из "Ньюкасла" — оригинальное и ключевое решение Томаса Тухеля в своей первой игре во главе "Трех львов". Для него это новый этап в карьере, а для англичан — возможность выиграть международный трофей.

Как и ожидалось, с первых минут поединка хозяева контролировали мяч, а сборная Албании села в глубокую оборону на своей половине поля. Причин для активного прессинга от "красно-черных" не было, поэтому они компактно располагались у собственной штрафной площадки. Подопечные Томаса Тухеля в первые 10 минут присматривались к сопернику, прежде чем создавать опасные моменты. На 20-й минуте Джуд Беллингем нашел отличный шанс для того, чтобы прошить низкий блок, отдав фантастическую разрезную передачу на 18-летнего Льюиса-Скелли, который забежал за спины защитникам и отправил мяч в сетку. Он стал самым молодым игроком сборной Англии, забившим гол в своем дебютном матче. Стоит отдать должное Беллингему, ведь полузащитник "Реала" провел очень качественный матч в целом, не только первую половину.

Учитывая то, что Букайо Сака до сих пор травмирован, играть на правом фланге с первых минут вышел Фил Фоден, которому было где разогнаться, постоянно смещаясь к центру поля, но создать реальную угрозу у ворот албанцев ему, к сожалению, не удалось. Маркус Рашфорд, вернувшись в ряды национальной команды, тоже сыграл на приличном уровне.

В конце первого тайма англичане зажали "орлов" в штрафной площадке. Серия угловых от команды Тухеля не завершилась голом, однако у Дэна Берна были два опасных момента, во время одного из них высоченный и крепкий защитник попал в перекладину. Также у них была прекрасная возможность забить с игры. Томас Стракоша потащил удар головой от Беллингема, а капитан команды гостей Берат Джимсити заблокировал добивание от другого капитана — Гарри Кейна.

Полная доминация от сборной Англии продолжилась и во втором тайме. Спокойный и расчетливый контроль хозяев, на удивление, не выглядел скучным. Хозяева пытались забить еще, однако защита команды Силвиньо действовала слаженно. Атака сборной Англии создавала достаточное количество моментов перед воротами соперников, однако им не удавалось забить. И только на 77-й минуте Гарри Кейн, наконец, нашел свой шанс в этом матче и забил гол, удвоив преимущество своей команды. Это взятие ворот стало его 70-м голом за сборную Англии.

Кроме того, что в этот вечер на газон "Уэмбли" вышли двое дебютантов "Трех львов", этот матч также был богатым на возвращения. Сверхопытный 34-летний Джордан Хендерсон впервые сыграл за национальную команду с ноября 2023 года. А Рис Джеймс — впервые с марта того же года. К слову, последний раз он играл под руководством Тухеля в "Челси" в 2022 году, поэтому это даже можно назвать воссоединением немецкого специалиста со своим бывшим подопечным.

Томас Тухель удачно начинает свою карьеру в национальной сборной Англии с уверенной домашней победы. Таким образом англичане набрали свои первые три очка в квалификационной группе отбора на чемпионат мира 2026 года. Они, пока что, занимают первую строчку, а сборная Албании, соответственно, находится на последнем месте в группе из пяти команд.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 1-й тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Англия — Албания 2:0

Голы: Льюис-Скелли (20), Кейн (77)

Англия: Пикфорд — Льюис-Скелли (Джеймс, 90), Берн, Конса, Уокер — Джонс (Роджерс, 74), Райс (Хендерсон, 82) — Рашфорд (Гордон, 74), Беллингем, Фоден (Боуэн, 74) — Кейн

Албания: Стракоша (Кастрати, 82) — Алийи, Джимсити, Айети, Балью — Рамадани, Асллани — Лачи (Паязити, 78) — Байрами (Броя, 63), Узуни, Асани (Ходжа, 78)

Предупреждение: Джимсити (32)