Отбор на ЧМ-2026. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1. Мирча Луческу стартует с поражения

Просмотр матча между Румынией и Боснией очень напоминал какую-то неофициальную тренировочную двусторонку. Дело в том, что хозяева вынуждены были понести наказание от УЕФА за действия своих болельщиков и провести вчерашнюю игру при пустых трибунах.

Причина такой санкции следующая: еще в прошлом ноябре поединок в рамках Лиги наций между Румынией и Косово не удалось доиграть из-за протеста команды гостей, которые жаловались на просербские скандирования на трибунах, а также на то, что болельщики бросали посторонние предметы в голкипера косоваров Ариянета Мурича. Из-за подобных провокаций игроки сборной Косово даже отказались от продолжения матча, за что получили техническое поражение. Румынская же сторона отделалась малой кровью - один домашний матч при пустых трибунах и штраф (128 тысяч евро).

Возможно, именно отсутствие поддержки на трибунах и стало причиной того, что хозяева так неудачно начали этот поединок. Они откровенно отдали инициативу соперникам, которые за первые 15 минут нанесли аж три удара по воротам Нице. Лишь один из этих выстрелов пришелся в створ ворот, но, по законам жанра, именно его гостям и хватило, чтобы открыть счет: на 14 минуте Армин Гигович с близкого расстояния расстрелял ворота хозяев поля после великолепной передачи от Сеада Колашинаца.

Конечно, этот забитый мяч кардинально изменил ситуацию на поле. Боснийцы, которые подходили к этой встрече в статусе аутсайдера, сразу же поспешили опуститься за линию мяча почти всем составом, глубоко обороняя комфортный для себя счет.

При такой игре хозяева давили на протяжении всего остатка первого тайма, но создать хороший момент смогли лишь однажды - на последней добавленной минуте Денис Дрегуш пробивал головой, но направил мяч на несколько сантиметров от правой стойки.

Во втором тайме боснийцы уже не думали даже об осторожных контратакующих выпадах. Ну а что уж говорить о попытках построить какую-то позиционную атаку, если за вторую половину встречи гости нанесли лишь два удара (один из них был заблокирован) и владели мячом лишь 25 процентов игрового времени. Однако тренер Румынии Мирча Луческу, вероятно, не был готов к такому откровенному "автобусу" в исполнении Боснии, ведь его команде совсем не удавалось создавать какую-то остроту у ворот соперника. Долгое владение в последней трети поля раз за разом не приводило ни к чему перспективному.

Наиболее реальную возможность на спасение хозяева едва не получили на 54 минуте, когда в своей штрафной Беньямин Тахирович сыграл рукой, но ассистенты судьи на VAR не подтвердили, что это касание тянуло на пенальти, поэтому румынам пришлось рассчитывать только на собственные силы.

Однако, несмотря на все попытки, потуги и финальную навалу, сборная Румынии так и не смогла создать какой-то опасный момент - слишком самоотверженно и плотно оборонялись в этот вечер боснийцы. Кто-то скажет, что это "антифутбол", но гостям на это будет все равно, ведь у них на кону стояла первая победа с 2023 года. Да, вам не послышалось! Босния и Герцеговина не одержала ни одной победы за весь прошлый год, поэтому вчерашняя победа была важна балканцам не только с турнирной, но и с моральной точки зрения.

Ну а если говорить именно о стратегическом значении этой победы, то в группе "Н" Австрия, вероятно, без особой конкуренции оккупирует первую строчку, а вот за спасительное второе место как раз и будут бороться румыны и боснийцы. И именно последние вчера сделали весомый вклад, чтобы эта борьба закончилась в их пользу.

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Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Румыния – Босния и Герцеговина 0:1

Гол: Гигович (14)

Румыния: Флорин Константин Нице, Михай Попеску, Андрей Андонье, Никушор Сильвиу Банку, Андрей Ратиу, Николае Клаудиу Станчу, Мариус Михай Марин (Митрице, 74), Резван Габриэль Марин (Шут, 69), Денис Михай Дрегуш (Алибек, 80), Флорин Тенас (Хаджи, 46), Деннис Ман (Моруцан, 80).

Босния и Герцеговина: Никола Василь, Степан Радельич, Арджан Малик (Бичакчич, 87), Сеад Колашинац, Леон Адриан Баришич, Иван Шуньич, Бенджамин Тахирович (Бурнич, 77), Амар Дедич (Шарич, 77), Армин Гигович (Мемич, 62), Эдин Джеко (Баздар, 46), Эрмедин Демирович.