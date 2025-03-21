Отбор на ЧМ-2026. Андорра – Латвия 0:1. Скромная победа скромных гостей

Первая 15-и минутка прошла в классическом варианте встречи фаворита и аутсайдера. Гости встречи начали матч с тотального контроля мяча. Сборная Андорры всячески пыталась обороняться и не подпускала соперника к своим воротам. Латвия сумела нанести первый удар по воротам лишь к 20-й минуте первого тайма, но он был заблокирован. Из интересного, что смогли увидеть болельщики обеих команд на поле – это владение 74%.

Следом хозяева устали сидеть в обороне и перешли к активным действиям. Учитывая разницу в классе все на что они могли рассчитывать – это контратаки. Так и вышло, что они лишь били по воротам, но в створ так попасть и не смогли. А вот сборная Латвии имела свой шанс на 40-й минуте, после исполнения штрафного удара. Полузащитник сделал навесную передачу, но она так и не нашла своего адресата. Игроки активно апеллировали к арбитру, так как увидели нарушение правил, но судья был уверен в своем решении и блокировку игрока в штрафной площади не заметил.

Время приближалось к перерыву, а команды так и не могли найти свои моменты. Но вот снова опасный эпизод у ворот сборной Андорры. В этот раз снова штрафной, но в этот раз игрок Латвии нанес прямой удар по воротам, который прошел рядом со штангой. Главный арбитр добавили одну минуту к основному времени, так как особых задержек не было. В компенсированное время ничего кроме мелких фолов не было зафиксировано и команды отправились в раздевалку после свистка арбитра.

Во время перерыва главный тренер сборной Латвии принял решение усилить игру и выпустил нападающего. Ситс получил желтую карту спустя 4 минуты, как оказался на футбольном поле. Но самое главное – это стандартное положение на 58-й минуте у ворот сборной Андорры. На этот раз с углового мяч был отправлен прямиком на голову форварда, который переправил его точно в угол ворот без шансов для голкипера.

Рисунок игры после перерыва и забитого гола вовсе не изменился. Сборная Латвии все также продолжала контролировать ход игры и тотально владеть мячом. Они монотонно выполняли свою работу и пытались найти дыру в обороне противника. Нельзя сказать, что сборная Андорры выглядела ужасно. Хозяева всячески пытались сдерживать оппонента, что отнимало немало сил и на свои атаки уже их было недостаточно.

Остаток матча прямо до финального свистка арбитра прошел в таком же формате. Сборная Латвии больше контролировала мяч, но уже не так активно атаковала. Гости удерживали счет, так как их он вполне устраивал.А вот сборная Андорры попыталась один раз изменить счет, но увы удар пришелся мимо ворот соперника. После компенсированного времени раздался финальный свисток арбитра и сборная Латвии минимально выиграла у Андорры со счетом 0:1, тем самым заработав свою первую победу на стадии квалификации Чемпионата мира 2026.

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Чемпионат мира, квалификация

Стадион: "Национальный" (Андорра-ла-Велья)

Главный судья: Круашвли (Грузия)

Андорра — Латвия 0:1

Гол: Ситс (58)

Андорра: 4-4-2: Альварес – Бора (Ребес 86), Оливейра, Гарсия, Ловера – Сервос, Пюжоль (Николас 57), Бабот (Бернат 86), Родриго (Куку 65) – Тейшейра (Вальес 57), Росас.

Латвия: 3-4-2-1: Звиедрис – Раивис, Антонис, Балодис – Циганикс (Ягодинскис 90), Мельникс (Ситс 46), Свельевс, Савальниекс (Яунземс 78) – Икауниек, Зеленковс – Гутковски (Кроллис 74).

Предупреждения: Ситс (50), Антонис (80)