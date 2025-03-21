Отбор на ЧМ-2026. Мальта - Финляндия 0:1. Суоми минимально обыгрывают Иоанитов

Всего лишь через год и три месяца состоится “мундиаль”. А пока в Европе стартует отборочный турнир. Сегодня перед нами матч команд группы G Мальта – Финляндия. Кроме них в группе играют Литва, Польша и кто-то из пары Испания – Нидерланды. И Мальта, и Финляндия – далеко не претенденты поехать в Америку в 2026 году, но в футболе многое бывает не так, как изначально видеться. Посмотрим на первые шаги команд в этом отборе.

Первый тайм. И осторожное начало от команд. Лишь на 7-й минуте первый подход к воротам у хозяев. Уронен в обороне поскользнулся, и Джозеф Мбонг выскочил на ворота под углом. Отдавал передачу вдоль ворот, но никто не подхватил и круглый ушёл за пределы поля. На 11-й минуте вновь подход у хозяев. Сатариано продемонстрировал дриблинг, смог пройти Алхо, но вновь, как и в первом случае у Джозефа Мбонга, угол был острым, поэтому удар пришёлся во вратаря.

На 28-й минуте после розыгрыша штрафного была куча мала в штрафной Финляндии. Арбитры даже смотрели ВАР на предмет возможного пенальти, но быстро сошлись на том, что пенальти не было.

На 30-й минуте был первый настоящий голевой момент в матче. И был он у гостей. Антман навесил в штрафную, удар головой Похьянпало отразил вратарь мальтийцев. Мяч отлетел к одинокому Кельману, который буквально с нескольких метров умудрился послать мяч выше ворот. Через пять минут Кельман головой пробил вновь выше ворот. Хотя ему снова никто не мешал.

На 38-й минуте десятиминутный отрезок атак “Суоми” был реализован. Кельман на этот раз ударил из-за пределов штрафной. Вратарь Мальты отбил мяч перед собой. Вновь защита хозяев не держит никого из соперников на подборе. И одинокий Антман спокойно открывает счёт в матче.

Второй тайм начинается, как и первый с контроля мяча хозяевами, которые стараются найти подходы в штрафную соперника. Наиболее реальный момент был на 52-й минуте, после прострела в штрафную Шуарефа, Джозеф Мбонг немного не дотянулся на дальней штанге.

Финны во втором тайме, видимо, решили удерживать счёт. Команда перестроилась на 5-3-2 в защите. На 73-й минуте Шуареф и Джозеф Мбонг повторили предыдущую свою комбинацию. Первый прострелил в штрафную, а второй в единоборстве с Оллила ударил мимо ворот. Буквально через несколько минут прошла передача на Нвоко, только вышедшего на поле. Тенхо в защите промахнулся по мячу. Однако Кайриан ударил мимо.

На 77-й Мальта остаётся в меньшинстве. В центре поля Шоу шипами наступил на ногу Кайринену. После просмотра ВАР арбитр принял решение поменять жёлтую карточку на красную.

Несмотря на удаление с мячом до самого окончания поединка больше были хозяева. Но создать им больше ничего не удалось. В последние десять минут, похоже, просто не хватило сил.

Финляндия удерживает минимальный перевес и одерживает первую победу в отборочном турнире.

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Европейский отбор на ЧМ 2026. Группа G. 1-й тур.

Стадион: “Национальный Стадион” (Та-Кали)

Главный судья: Симоне Соцца (Италия)

Мальта – Финляндия 0:1

Гол: Антман 38

Мальта: Бонелло – Мускат (Бирман 89), Шоу, Каррагер, Камензули (Нвоко 71) – Гийомье, Сатариано (Пепе 83), Джозеф Мбонг (Оверед 83), Шуареф – Пол Мбонг (Тума 71), Теума

Финляндия: Градецкий – Алхо, Тенхо, Иванов, Уронен (Оллила 63) – Кайринен, Йенсен, Пелтола (Лод 46) – Антман (Сухонен 82), Кельман (Пукки 71), Похьянпало (Хоканс 63)

Предупреждение: Пелтола 26

Удаление: Шоу 78