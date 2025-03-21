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Отбор на ЧМ-2026. Польша - Литва 1:0. Били, били и добили
Поляки не без труда победили литовцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как и ожидалось, сборная Польши сразу взяла инициативу и начала контролировать игру, постепенно продвигаясь к воротам Гертмонаса. Литовцы желанием перехватить инициативу не горели: начали вторым номером и периодически выбегали в атаку.
На 20-й минуте матча настоящий опасный момент появился у поляков: Шиманский после рикошета получил мяч в штрафной и оказался перед воротами – удар заблокировали защитники и, как следствие, только угловой. Сборная Польши постепенно прижимала сборную Литвы, не стесняясь часто бить по воротам.
К моменту 35-й минуты поляки нанесли уже 10 ударов, три из них в створ. Темп игры, который задавали хозяева, заставлял литовцев немало нарушать. Единственный и настоящий момент у гостей был ближе к концовке тайма: Гинейтис получил небольшое преимущество перед последним защитником и сразу пробил, но слишком слабо, чтобы переиграть Скорупского. С хорошим преимуществом поляков в игре команды без забитых голов отправились на перерыв.
Сборная Литвы после перерыва стала выглядеть быстрее. Гости смелее выбегали вперед и не боялись оказывать давление на поляков. Сборная Польши продолжала играть в том же темпе, что и в первой половине игры. Несмотря на отличный первый тайм и заметное преимущество, сборная Польши открыть счет не могла, что уже начинало давить на них.
Хозяева снова начали наносить больше ударов. Литовцы отлично держались, цепляясь за свои моменты. На 71-й минуте матча гости имели возможность перевернуть игру и удивить всех: неожиданно прошла передача с фланга в штрафную к Матулевичюсу, тот пробил в касание, но Скорупский спас свою команду от пропущенного.
Полякам все же удалось многочисленными ударами дойти до забитого гола: Роберт Левандовский на 81-й минуте с удобной позиции пробил и, не без помощи рикошета, все же забил в ворота Гертмонаса. Довести счет до финального свистка оказалось легче, чем забить. Сборная Польши минимально обыгрывает сборную Литвы дома.
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