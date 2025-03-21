  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Отбор на ЧМ-2026. Польша - Литва 1:0. Били, били и добили
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор на ЧМ-2026. Польша - Литва 1:0. Били, били и добили

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Поляки не без труда победили литовцев

Отбор на ЧМ-2026. Польша - Литва 1:0. Били, били и добили

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Коломиец Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, сборная Польши сразу взяла инициативу и начала контролировать игру, постепенно продвигаясь к воротам Гертмонаса. Литовцы желанием перехватить инициативу не горели: начали вторым номером и периодически выбегали в атаку.

На 20-й минуте матча настоящий опасный момент появился у поляков: Шиманский после рикошета получил мяч в штрафной и оказался перед воротами – удар заблокировали защитники и, как следствие, только угловой. Сборная Польши постепенно прижимала сборную Литвы, не стесняясь часто бить по воротам.

К моменту 35-й минуты поляки нанесли уже 10 ударов, три из них в створ. Темп игры, который задавали хозяева, заставлял литовцев немало нарушать. Единственный и настоящий момент у гостей был ближе к концовке тайма: Гинейтис получил небольшое преимущество перед последним защитником и сразу пробил, но слишком слабо, чтобы переиграть Скорупского. С хорошим преимуществом поляков в игре команды без забитых голов отправились на перерыв.

Сборная Литвы после перерыва стала выглядеть быстрее. Гости смелее выбегали вперед и не боялись оказывать давление на поляков. Сборная Польши продолжала играть в том же темпе, что и в первой половине игры. Несмотря на отличный первый тайм и заметное преимущество, сборная Польши открыть счет не могла, что уже начинало давить на них.

Хозяева снова начали наносить больше ударов. Литовцы отлично держались, цепляясь за свои моменты. На 71-й минуте матча гости имели возможность перевернуть игру и удивить всех: неожиданно прошла передача с фланга в штрафную к Матулевичюсу, тот пробил в касание, но Скорупский спас свою команду от пропущенного.

Полякам все же удалось многочисленными ударами дойти до забитого гола: Роберт Левандовский на 81-й минуте с удобной позиции пробил и, не без помощи рикошета, все же забил в ворота Гертмонаса. Довести счет до финального свистка оказалось легче, чем забить. Сборная Польши минимально обыгрывает сборную Литвы дома.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отбор к Чемпионату Мира, 1-й тур
Стадион: Народовый (Варшава)
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Польша – Литва 1:0
Голы: Левандовский (81)
Сборная Польши: 3-4-3, Скорупский – Пионтковский (Ветеска, 77), Беднарек, Кивёр – Кэш (Каминский, 68), Пьетровский (Богуш, 77), Модер, Франковский – Шиманский, Левандовский (Букса, 86), Свидерский (Пёнтек, 68)
Сборная Литвы: 4-2-3-1, Гертмонас – Тутышкин, Уткус, Кажуколовас, Ширвис (Милашюс, 74) – Ласицкас, Антановичюс (Варейка, 84) – Должников (Черных, 62), Гинейтис, Голубицка (Матулевичюс, 61) – Кучис (Паулаускас, 84)
Предупреждения: Пионтковский (70) – Уткус (55)
По теме
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1. Мирча Луческу стартует с поражения
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Мальта - Финляндия 0:1. Суоми минимально обыгрывают Иоанитов
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Англия - Албания 2:0. Тухель дебютирует во главе Трех львов с победы
Роберт Левандовский Польша
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости