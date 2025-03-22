  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Следовало ли ожидать другого результата? Англия – Албания 2:0. Обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Следовало ли ожидать другого результата? Англия – Албания 2:0. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Победа хозяев на классе

Следовало ли ожидать другого результата? Англия – Албания 2:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В дебютной встрече "трех львов" под руководством Томаса Тухеля не произошло сюрпризов и сенсаций. Уже на экваторе первого тайма финалист Евро-2024 открыл счет. Гости существенно прижимались на своей половине поля (владение 21%). "Орлы" долго держались, но ближе к завершению основного времени снова пропустили. За весь поединок "красно-черные" ни разу не попали в створ.

24 марта хозяева будут принимать Латвию, а подопечные Силвиньо дома сыграют с Андоррой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)

Лондон. Стадион Уэмбли, 82 378 зрителей

Англия – Албания 2:0

Голы: Льюис-Скелли, 20, Кейн, 77

По теме
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Румыния – Босния и Герцеговина 0:1. Мирча Луческу стартует с поражения
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Мальта - Финляндия 0:1. Суоми минимально обыгрывают Иоанитов
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Англия - Албания 2:0. Тухель дебютирует во главе Трех львов с победы
Национальная сборная Англии Национальная сборная Албании
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости