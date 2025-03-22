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Следовало ли ожидать другого результата? Англия – Албания 2:0. Обзор матча
Победа хозяев на классе
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В дебютной встрече "трех львов" под руководством Томаса Тухеля не произошло сюрпризов и сенсаций. Уже на экваторе первого тайма финалист Евро-2024 открыл счет. Гости существенно прижимались на своей половине поля (владение 21%). "Орлы" долго держались, но ближе к завершению основного времени снова пропустили. За весь поединок "красно-черные" ни разу не попали в створ.
24 марта хозяева будут принимать Латвию, а подопечные Силвиньо дома сыграют с Андоррой.
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Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)
Лондон. Стадион Уэмбли, 82 378 зрителей
Голы: Льюис-Скелли, 20, Кейн, 77
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