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Одного гола хватило. Уругвай – Аргентина 0:1. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Голом отличился Тьяго Альмада

Одного гола хватило. Уругвай – Аргентина 0:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

В 01:30 на стадионе Сентенарио в Монтевидео, Уругвай прошел матч квалификации к ЧМ-2026 между Уругваем и Аргентиной.

Матч закончился уверенной победой "бело-голубых". Аргентина продолжила возглавлять общую таблицу американского отбора, уже имея в активе 28 баллов.

Квалификация к ЧМ-2026. Южной Америки. 13-й тур

Уругвай – Аргентина 0:1

Голы: Тьяго Альмада 68
Удаление: Николас Гонсалес 90+5

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