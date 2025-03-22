Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одного гола хватило. Уругвай – Аргентина 0:1. Обзор матча
Голом отличился Тьяго Альмада
Getty Images/Global Images Ukraine
В 01:30 на стадионе Сентенарио в Монтевидео, Уругвай прошел матч квалификации к ЧМ-2026 между Уругваем и Аргентиной.
Матч закончился уверенной победой "бело-голубых". Аргентина продолжила возглавлять общую таблицу американского отбора, уже имея в активе 28 баллов.
Квалификация к ЧМ-2026. Южной Америки. 13-й тур
Уругвай – Аргентина 0:1
Голы: Тьяго Альмада 68
Удаление: Николас Гонсалес 90+5
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Определился первый участник ЧМ-2026
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн