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Кейседо и компания возвращаются на вторую строчку. Эквадор – Венесуэла 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Главный герой — Эннер Валенсия

Кейседо и компания возвращаются на вторую строчку. Эквадор – Венесуэла 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года Эквадор принимал у себя дома Венесуэлу и этот матч с самого начала рассматривался хозяевами как тот, в котором необходимо побеждать. Это был их шанс вернуться на вторую строчку в общей таблице отбора Южной Америки. Этим шансом они воспользовались.

Если посмотреть на счет, то может показаться, что это была равная борьба с небольшим преимуществом одной из команд, однако это не так. Эннер Валенсия возглавил атаку Эквадора, который буквально сметал своего соперника в первом тайме и большей части второй половины.

В первом тайме нападающий оформил гол, на старте второго еще один. Ближе к концу он не смог реализовать пенальти, поэтому остался без хет-трика. Ну и в компенсированное арбитром время Кадис отквитал один гол, однако на исход матча это никак не повлияло.

Отбор к ЧМ-2026. Основной этап
Кито. "Родриго Пас Дельгадо"
Эквадор — Венесуэла 2:1
Голы: Валенсия (39, 46) - Кадис (90+1)

Видеообзор матча:

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Назар Черковский
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