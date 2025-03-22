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Уехал. Алиссон не сыграет за Бразилию в матче с Аргентиной

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Мог остаться, но правила не разрешают

Уехал. Алиссон не сыграет за Бразилию в матче с Аргентиной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Бразилии Алиссон получил серьезную травму головы во время поединка против Колумбии.

На 78-й минуте Алиссон и защитник колумбийцев Давинсон Санчес столкнулись головами и были вынуждены покинуть поле.

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Дежурный врач сборной Бразилии отметил, что сотрясение мозга у Алиссона не обнаружено, однако в протоколе ФИФА как раз указано такую травму у вратаря, и поэтому ему пришлось покинуть расположение сборной Бразилии.

Отмечается, что пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что в Англии голкипер пройдет обследование с участием медицинского персонала клуба.

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Бразилия Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
beinsports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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