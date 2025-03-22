Уехал. Алиссон не сыграет за Бразилию в матче с Аргентиной

Голкипер сборной Бразилии Алиссон получил серьезную травму головы во время поединка против Колумбии.

На 78-й минуте Алиссон и защитник колумбийцев Давинсон Санчес столкнулись головами и были вынуждены покинуть поле.

Дежурный врач сборной Бразилии отметил, что сотрясение мозга у Алиссона не обнаружено, однако в протоколе ФИФА как раз указано такую травму у вратаря, и поэтому ему пришлось покинуть расположение сборной Бразилии.

Отмечается, что пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что в Англии голкипер пройдет обследование с участием медицинского персонала клуба.