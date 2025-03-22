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Уехал. Алиссон не сыграет за Бразилию в матче с Аргентиной
Мог остаться, но правила не разрешают
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Бразилии Алиссон получил серьезную травму головы во время поединка против Колумбии.
На 78-й минуте Алиссон и защитник колумбийцев Давинсон Санчес столкнулись головами и были вынуждены покинуть поле.
Дежурный врач сборной Бразилии отметил, что сотрясение мозга у Алиссона не обнаружено, однако в протоколе ФИФА как раз указано такую травму у вратаря, и поэтому ему пришлось покинуть расположение сборной Бразилии.
Отмечается, что пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что в Англии голкипер пройдет обследование с участием медицинского персонала клуба.
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