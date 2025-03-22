Лихтенштейн – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Стартует на отборе к Чемпионату Мира и группа J, у которой есть очевидный фаворит в лице Бельгии, но в то же время есть несколько претендентов на второе место. Лихтенштейн, наверное, может пока мечтать о подобной борьбе, а вот Македония выглядит как реальный претендент. Опозориться в такой игре точно нельзя, поэтому ответственность велика.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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14.50 6.40 1.16 Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур

22 марта. 16:00. Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: Megogo Football 1

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