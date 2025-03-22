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Лихтенштейн – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Матч, который команда Благо Милевски должна выигрывать

Лихтенштейн – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стартует на отборе к Чемпионату Мира и группа J, у которой есть очевидный фаворит в лице Бельгии, но в то же время есть несколько претендентов на второе место. Лихтенштейн, наверное, может пока мечтать о подобной борьбе, а вот Македония выглядит как реальный претендент. Опозориться в такой игре точно нельзя, поэтому ответственность велика.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур

22 марта. 16:00. Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча Лихтенштейн — Северная Македония
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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