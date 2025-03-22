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Молдова – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Испытание Эрлингом Холландом

Молдова – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Группа I также начинает свой путь к отбору на Чемпионат Мира 2026 года. Эрлинг Холанд — самое громкое и звездное имя, вокруг которого будет больше всего разговоров. Готов ли нападающий "Манчестер Сити" бороться со своей сборной за выход на мундиаль? Для начала нужно обыгрывать Молдову на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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Отбор на ЧМ-2026. Группа I. Первый тур

22 марта. 19:00. Кишинев. "Зимбру"

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: Megogo Football 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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