Черногория – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Стартует отбор на мундиаль в группе L европейского отбора и Черногория, которую сложно назвать грандом европейского футбола, будет играть против скромного Гибралтара. Именно сила их соперника решает все, они фавориты и должны забирать три очка в матче против европейского карлика. Нужно только сохранять концентрацию и не допустить недооценки соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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1.10 10.00 20.00 Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа L. Первый тур

22 марта. 19:00. Никшич. "Градский"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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