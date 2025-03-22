  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Черногория – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черногория – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Подопечные Роберта Просинечки готовы бороться за выход на Чемпионат Мира

Черногория – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стартует отбор на мундиаль в группе L европейского отбора и Черногория, которую сложно назвать грандом европейского футбола, будет играть против скромного Гибралтара. Именно сила их соперника решает все, они фавориты и должны забирать три очка в матче против европейского карлика. Нужно только сохранять концентрацию и не допустить недооценки соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

Favbet
1.10
10.00
20.00
Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа L. Первый тур

22 марта. 19:00. Никшич. "Градский"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Черногория — Гибралтар
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
yellow-arrow
Израиль – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины
Черногория Гибралтар смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
150 000 грн
На сайт
2
15 000 грн
На сайт
3
5 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости