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Черногория – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Подопечные Роберта Просинечки готовы бороться за выход на Чемпионат Мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Стартует отбор на мундиаль в группе L европейского отбора и Черногория, которую сложно назвать грандом европейского футбола, будет играть против скромного Гибралтара. Именно сила их соперника решает все, они фавориты и должны забирать три очка в матче против европейского карлика. Нужно только сохранять концентрацию и не допустить недооценки соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 22 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Отбор на ЧМ-2026. Группа L. Первый тур
22 марта. 19:00. Никшич. "Градский"
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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