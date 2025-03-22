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Тренер сборной Аргентины прокомментировал выездную победу над Уругваем
Доволен матчем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня ночью сборной Аргентине удалось обыграть Уругвай со счетом 1:0, автором единственного гола стал Тьяго Альмада.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своими эмоциями после игры:
"Я доволен игрой. Не из-за победы, а из-за нашего выступления в целом. Команда провела качественную игру, выдержав давление трибун. Игроки делали то, что от них требовалось в тот или иной момент. У нас были некоторые проблемы на правом фланге, но во втором тайме мы их исправили.
Альмада забил хороший гол. Он прогрессирует и играет так, как хочет команда. Это самое главное. Сборная - это прежде всего команда. Когда кого-то не хватает, на поле выходит другой игрок. У нас есть отличные игроки, которые способны заменить тех, кто выбыл. Команда всегда выше имен.
Пока что мы не задумываемся о чемпионате мира. Если все решится во вторник, мы будем очень рады. Но в целом мы идем от игры к игре, не задумываясь о чем-то еще", — цитирует слова тренера пресс-служба сборной Аргентины.
Ранее Скалони прокомментировал травму лидера сборной Аргентины.
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