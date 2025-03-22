Тренер сборной Аргентины прокомментировал выездную победу над Уругваем

Сегодня ночью сборной Аргентине удалось обыграть Уругвай со счетом 1:0, автором единственного гола стал Тьяго Альмада.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своими эмоциями после игры:

"Я доволен игрой. Не из-за победы, а из-за нашего выступления в целом. Команда провела качественную игру, выдержав давление трибун. Игроки делали то, что от них требовалось в тот или иной момент. У нас были некоторые проблемы на правом фланге, но во втором тайме мы их исправили.

Альмада забил хороший гол. Он прогрессирует и играет так, как хочет команда. Это самое главное. Сборная - это прежде всего команда. Когда кого-то не хватает, на поле выходит другой игрок. У нас есть отличные игроки, которые способны заменить тех, кто выбыл. Команда всегда выше имен.

Пока что мы не задумываемся о чемпионате мира. Если все решится во вторник, мы будем очень рады. Но в целом мы идем от игры к игре, не задумываясь о чем-то еще", — цитирует слова тренера пресс-служба сборной Аргентины.