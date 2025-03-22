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Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины
На ноль в 36 матчах из 50
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес добился нового результата в футболке национальной команды.
Голкипер сыграл 50 игр за сборную Аргентины и за это время выстоял "на ноль" в 36 играх, включая сегодняшний матч против сборной Уругвая.
Напомним, что Эмилиано Мартинес играет за "Астон Виллу" в АПЛ. Там вратарь за этот сезон сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых пропустил около 49 голов, а сохранил ворота сухими в 9 матчах.
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Источник:tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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