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Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины

Чемпионат мира FIFA

На ноль в 36 матчах из 50

Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес добился нового результата в футболке национальной команды.

Голкипер сыграл 50 игр за сборную Аргентины и за это время выстоял "на ноль" в 36 играх, включая сегодняшний матч против сборной Уругвая.

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Напомним, что Эмилиано Мартинес играет за "Астон Виллу" в АПЛ. Там вратарь за этот сезон сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых пропустил около 49 голов, а сохранил ворота сухими в 9 матчах.

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Источник:
tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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