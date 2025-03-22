Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес добился нового результата в футболке национальной команды.

Голкипер сыграл 50 игр за сборную Аргентины и за это время выстоял "на ноль" в 36 играх, включая сегодняшний матч против сборной Уругвая.

Напомним, что Эмилиано Мартинес играет за "Астон Виллу" в АПЛ. Там вратарь за этот сезон сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых пропустил около 49 голов, а сохранил ворота сухими в 9 матчах.