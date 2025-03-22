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Израиль – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Последнего соперника в группе еще ждут, а отбор уже стартует

Израиль – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Израиль и Эстония попали в одну группу с Норвегией и ждут еще одну команду, которая определится после четвертьфиналов Лиги Наций. Они точно не фавориты на выход из группы, однако готовы бороться за это до конца. Первый матч должен многое решить, давление и ответственность очень высоки для обоих коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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Отбор на ЧМ-2026. Группа I. Первый тур

22 марта. 21:45. Дебрецен. "Надьердей"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Football 3

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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