Израиль – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Израиль и Эстония попали в одну группу с Норвегией и ждут еще одну команду, которая определится после четвертьфиналов Лиги Наций. Они точно не фавориты на выход из группы, однако готовы бороться за это до конца. Первый матч должен многое решить, давление и ответственность очень высоки для обоих коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.49 4.45 7.00 Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа I. Первый тур

22 марта. 21:45. Дебрецен. "Надьердей"

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Football 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Израиль — Эстония Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.