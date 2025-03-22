Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Подопечные Крейга Беллами готовы навязывать борьбу бельгийцам в своей группе
Getty Images / Global Images Ukraine
В Группе J отбора на Чемпионат Мира очевидным фаворитом выступает Бельгия, однако крепкий Уэльс в нынешнем состоянии точно готов навязать борьбу такой именитой команде. Для того чтобы оказать максимальное давление, нужно побеждать Казахстан в первом туре. А казахстанцы уже не раз показывали, что в отдельных матчах могут удивить и оформить сенсацию.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур
22 марта. 21:45. Кардифф. "Кардифф Стедиум"
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Эвра обвинил ФИФА в том, что они подарили Месси победу на чемпионате мира в Катаре
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО