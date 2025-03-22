Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

В Группе J отбора на Чемпионат Мира очевидным фаворитом выступает Бельгия, однако крепкий Уэльс в нынешнем состоянии точно готов навязать борьбу такой именитой команде. Для того чтобы оказать максимальное давление, нужно побеждать Казахстан в первом туре. А казахстанцы уже не раз показывали, что в отдельных матчах могут удивить и оформить сенсацию.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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1.26 6.00 13.00 Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур

22 марта. 21:45. Кардифф. "Кардифф Стедиум"

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

Трансляция: Megogo Football 1

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