  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Чехия – Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чехия – Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

У подопечных Ивана Гашека большие амбиции на этот отбор

Чехия – Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первый матч отбора для сборной Чехии смотрится как легкая прогулка. У себя дома они принимают скромные Фарерские острова. Если не забирать три очка в подобных матчах, то где вообще эти очки находить и как выходить на Чемпионат Мира? Здесь должна быть победа, иного результата болельщики не примут.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

Favbet
1.14
8.30
16.50
Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур

22 марта. 21:45. Градец Кралово "Мальшовичка Арена"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Чехия — Фарерские острова
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
yellow-arrow
Израиль – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес установил новый рекорд за сборную Аргентины
Фарерские острова Чехия смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости