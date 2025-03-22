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Чехия – Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
У подопечных Ивана Гашека большие амбиции на этот отбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый матч отбора для сборной Чехии смотрится как легкая прогулка. У себя дома они принимают скромные Фарерские острова. Если не забирать три очка в подобных матчах, то где вообще эти очки находить и как выходить на Чемпионат Мира? Здесь должна быть победа, иного результата болельщики не примут.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.
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Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур
22 марта. 21:45. Градец Кралово "Мальшовичка Арена"
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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