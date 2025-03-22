Чехия – Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Первый матч отбора для сборной Чехии смотрится как легкая прогулка. У себя дома они принимают скромные Фарерские острова. Если не забирать три очка в подобных матчах, то где вообще эти очки находить и как выходить на Чемпионат Мира? Здесь должна быть победа, иного результата болельщики не примут.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 22 марта.

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1.14 8.30 16.50 Узнать больше

Отбор на ЧМ-2026. Группа J. Первый тур

22 марта. 21:45. Градец Кралово "Мальшовичка Арена"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: Megogo Football 2

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