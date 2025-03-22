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Квалификация на ЧМ-2026. Черногория – Гибралтар 3:1. Прервали оппоненту серию без поражений
Уверенная виктория хозяев
Фото: Fudbalski savez Crne Gore
В группе L Квалификации к Чемпионату мира был проведен первый матч – Черногория принимала Гибралтар. Игра получилась достаточно богатой на голевые моменты.
Больше у ворот соперника создали хозяева. Неудивительно, что именно им удалось получить положительный результат. Хоть и первыми отличились гости, в дальнейшем забивали только черногорцы.
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Итоговый счет – 3:1. Победитель забирает максимум очков и возглавляет группу. Совершенно противоположная судьба у Гибралтара. К слову, прервалась их беспроигрышная серия из 7 поединков.
Чемпионат Мира. Квалификация
22.03.2025. Стадион Градски (Никшич)
Черногория – Гибралтар 3:1
Голы: Йоветич 22, Тучи 70, Марушич 73 – Бент 13
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