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Квалификация на ЧМ-2026. Черногория – Гибралтар 3:1. Прервали оппоненту серию без поражений

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Уверенная виктория хозяев

Квалификация на ЧМ-2026. Черногория – Гибралтар 3:1. Прервали оппоненту серию без поражений

Фото: Fudbalski savez Crne Gore

Новина українською

В группе L Квалификации к Чемпионату мира был проведен первый матч – Черногория принимала Гибралтар. Игра получилась достаточно богатой на голевые моменты.

Больше у ворот соперника создали хозяева. Неудивительно, что именно им удалось получить положительный результат. Хоть и первыми отличились гости, в дальнейшем забивали только черногорцы.

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Итоговый счет – 3:1. Победитель забирает максимум очков и возглавляет группу. Совершенно противоположная судьба у Гибралтара. К слову, прервалась их беспроигрышная серия из 7 поединков.

Чемпионат Мира. Квалификация

22.03.2025. Стадион Градски (Никшич)

Черногория – Гибралтар 3:1

Голы: Йоветич 22, Тучи 70, Марушич 73 – Бент 13

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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