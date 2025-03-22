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Отбор на ЧМ-2026. Молдова – Норвегия 0:5. Тотальное уничтожение трехцветных

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Тяжелый удар для подопечных Клещенко

Отбор на ЧМ-2026. Молдова – Норвегия 0:5. Тотальное уничтожение трехцветных

Фото - Vegard Grott / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

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Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур

Стадион: "Зимбру" (Кишинев)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Молдова – Норвегия 0:5

Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69

Молдова: Думитру Челядник, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Артур Крачун, Олег Рябчук, Вадим Раце (Посмак, 81), Никита Моцпан (Стыне, 81), Йоан Калин Ревенко (Кожокару, 46), Виргилиу Постолаки, Йон Николаеску (Бодиштяну, 61), Михаил Каймаков (Бойчук, 87)

Норвегия: Ерьян Нюланд, Юлиан Риерсон, Кристоффер Аер, Лео Эстигор (Хеггем, 37), Давид Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Тело Осгорд (Гауге, 63), Андреас Шельдеруп (Берг, 63), Эрлинг Браут Холанд (Ботхейм, 78), Александер Серлот (Деннум, 63)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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