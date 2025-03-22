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Отбор на ЧМ-2026. Молдова – Норвегия 0:5. Тотальное уничтожение трехцветных
Тяжелый удар для подопечных Клещенко
Фото - Vegard Grott / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур
Стадион: "Зимбру" (Кишинев)
Главный судья: Матей Юг (Словения)
Молдова – Норвегия 0:5
Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69
Молдова: Думитру Челядник, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Артур Крачун, Олег Рябчук, Вадим Раце (Посмак, 81), Никита Моцпан (Стыне, 81), Йоан Калин Ревенко (Кожокару, 46), Виргилиу Постолаки, Йон Николаеску (Бодиштяну, 61), Михаил Каймаков (Бойчук, 87)
Норвегия: Ерьян Нюланд, Юлиан Риерсон, Кристоффер Аер, Лео Эстигор (Хеггем, 37), Давид Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Тело Осгорд (Гауге, 63), Андреас Шельдеруп (Берг, 63), Эрлинг Браут Холанд (Ботхейм, 78), Александер Серлот (Деннум, 63)
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