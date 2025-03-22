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Отбор на ЧМ-2026. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный

Чемпионат мира FIFA
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Переиграли полностью

Отбор на ЧМ-2026. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный

Фото: Israel Football Association

Иван Коломиец Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Израиля начала поединок достаточно бодро. За первые две минуты уже нанесли два удара по воротам, которые могли быть результативными: с первым справился голкипер, а второй удар отбивал головой защитник из пустых ворот. Однако открыть счет удалось эстонцам с первого собственного удара: на 10-й минуте Паскочи после рикошета пробил из-под защитников и попал в дальний угол. 0:1.

Израильтяне забегали еще больше, и отпускать ситуацию не собирались. И все же на 23-й минуте счет сравняли: после очередного удара мяч попал в штангу, отлетел в Хейна, а уже от последнего отбился в ворота. 1:1. Игра вернулась в контроль номинальных владельцев. Сборная Израиля задавала свой темп, на который эстонцам отвечать было довольно сложно.

Гостям приходилось постоянно фолить и отбиваться от многочисленных ударов соперника. В конце тайма эстонский коллектив пытался перехватить инициативу. Израиль быстро реагировал на потерю мяча и возвращал его себе. Даже включая компенсированные минуты, ситуация не изменилась. Со счетом 1:1 команды отправились на перерыв.

На второй тайм сборная Эстонии заменила вратаря Хейна Игоненом из-за повреждения, полученного еще до перерыва. Израильтяне позволяли себе без проблем катать мяч в штрафной соперника, разыгрывая комбинации. Единственное, не использовали моменты, из-за чего сделать преимущество именно в счете не могли. На 60-й минуте уже нанесли 21 удар по воротам эстонцев.

Гости выбежать вперед возможности не имели – все силы были сосредоточены на обороне. Игонен вошел в игру не хуже Хейна: отражал удар за ударом. Но израильтяне все же добились своего: на 75-й минуте экс-игрок донецкого "Шахтера" Манор Соломон феноменальной передачей вывел Дасу один на один с голкипером, а тот успешно реализовал выход. 2:1.

После забитого сборная Израиля продолжала контролировать мяч и постоянно атаковать. Удвоение преимущества полностью закрыло бы поединок. Однако фактически это сделало удаление игрока эстонской команды уже почти на последних минутах матча. Игра окончилась минимальной победой сборной Израиля.

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Квалификация ЧМ
22.03.2025. Стадион Надьердей (Дебрецен)
Израиль - Эстония 2:1
Израиль: Перец, Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Голдберг 89), Ревиво, Джабер, Абу Фани (Перец Д. 75), Глух (Шуа 90), Битон (Перец Э. 72), Давид (Барибо 72)
Эстония: Хейн (Игонен 46), Пэтссон (Тамм Й. 82), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Кайт, Поом (Аниер 82), Соометс, Яковлев (Хусар 60), Синявский, Тамм А. (Саарма 82)
Предупреждения: Шломо 62 – Пэтссон 36, Соометс 40, 87, Аниер 90
Удаление: Соометс 87
Голы: Хейн (аг) 23, Даса 75 - Паскочи 10
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