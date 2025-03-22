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Отбор на ЧМ-2026. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный
Переиграли полностью
Фото: Israel Football Association
Сборная Израиля начала поединок достаточно бодро. За первые две минуты уже нанесли два удара по воротам, которые могли быть результативными: с первым справился голкипер, а второй удар отбивал головой защитник из пустых ворот. Однако открыть счет удалось эстонцам с первого собственного удара: на 10-й минуте Паскочи после рикошета пробил из-под защитников и попал в дальний угол. 0:1.
Израильтяне забегали еще больше, и отпускать ситуацию не собирались. И все же на 23-й минуте счет сравняли: после очередного удара мяч попал в штангу, отлетел в Хейна, а уже от последнего отбился в ворота. 1:1. Игра вернулась в контроль номинальных владельцев. Сборная Израиля задавала свой темп, на который эстонцам отвечать было довольно сложно.
Гостям приходилось постоянно фолить и отбиваться от многочисленных ударов соперника. В конце тайма эстонский коллектив пытался перехватить инициативу. Израиль быстро реагировал на потерю мяча и возвращал его себе. Даже включая компенсированные минуты, ситуация не изменилась. Со счетом 1:1 команды отправились на перерыв.
На второй тайм сборная Эстонии заменила вратаря Хейна Игоненом из-за повреждения, полученного еще до перерыва. Израильтяне позволяли себе без проблем катать мяч в штрафной соперника, разыгрывая комбинации. Единственное, не использовали моменты, из-за чего сделать преимущество именно в счете не могли. На 60-й минуте уже нанесли 21 удар по воротам эстонцев.
Гости выбежать вперед возможности не имели – все силы были сосредоточены на обороне. Игонен вошел в игру не хуже Хейна: отражал удар за ударом. Но израильтяне все же добились своего: на 75-й минуте экс-игрок донецкого "Шахтера" Манор Соломон феноменальной передачей вывел Дасу один на один с голкипером, а тот успешно реализовал выход. 2:1.
После забитого сборная Израиля продолжала контролировать мяч и постоянно атаковать. Удвоение преимущества полностью закрыло бы поединок. Однако фактически это сделало удаление игрока эстонской команды уже почти на последних минутах матча. Игра окончилась минимальной победой сборной Израиля.
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